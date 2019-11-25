Водители такси "Максим" смогут сами назначать цену своим пассажирам

Теперь водители службы такси «Максим» могут предлагать пассажирам свою цену поездки. Цель нововведения — ускорить подачу автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Если клиент сделал заказ в приложении, но водитель не назначается. Пассажир может продолжать ожидание или увеличить стоимость поездки в приложении, чтобы водитель приехал быстрее.

Также можно запросить у водителей цену, за которую они согласны выполнить заказ. В приложении для заказа такси «Максим» аукцион включается автоматически, когда время подачи автомобиля дольше обычного. Либо его можно включить вручную в диалоге «Ускорить поиск». После этого пассажир начинает получать предложения от водителей, в которых указаны цена поездки, марка автомобиля, расстояние и примерное время подачи.

Сейчас проект находится в стадии тестирования и действует в Екатеринбурге, Кургане, Якутске, Тамбове, Архангельске, Краснодаре, Ангарске, Иркутске, Владивостоке, Кемерове, Комсомольске-на-Амуре, а также столице Казахстана — Нур-Султане. В дальнейшей аукцион будет включен и в других городах, где работает сервис.