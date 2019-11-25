В Иркутской области 26 ноября пойдет снег

В Иркутской области 26 ноября будет переменная облачность. Местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман. Ветер ночью западный, северо-западный, днём юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Об этом сообщает Иркутскгидромет.

Температура ночью -22,-27°, при прояснении 32,-37°, в Катангском, Усть-Кутском, Киренском районах -34,-39°, днём -12,-17°, в пониженных формах рельефа -22,-27°.

В Иркутске прогнозируют переменную облачность. Ночью небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10 м/с, днём без осадков, ветер юго-восточный 2-7 м/с, температура ночью -22,-24°, днём -12,-14°.