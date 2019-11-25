В Иркутской области с 2020 года обучающимся пенсионерам предоставят компенсацию поездки

С 2020 года участниками регионального проекта «Старшее поколение» могут стать занятые и незанятые граждане в возрасте от 50 лет, граждане предпенсионного возраста и граждане, получающие пенсию (пенсионеры). В проект внесли изменения. Со следующего года людям, направленным для получения профессионального обучения в другую местность, предусмотрена компенсация стоимости проезда к месту обучения, расходов на проживание и выплату суточных. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Незанятым гражданам, ищущим работу и не получающим пенсию по государственному пенсионному обеспечению, выплачивается стипендия.



В этом году в рамках регионального проекта «Старшее поколение» на курсы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования направлено более 1600 граждан предпенсионного возраста, из них более 1100 уже завершили обучение.



Организованы курсы профессионального обучения по программам: «Сварщик ручной дуговой сварки», «Водитель погрузчика», «Тракторист», «Специалист по охране труда», «Электрогазосварщик», «Вальщик леса», «Печник», «Специалист по социальной работе», «Педагог дополнительного образования»; «1С Предприятие: Зарплата и управление персоналом», «Повар», «Контрактная система в сфере закупок» и другие. Средний период обучения составляет не более трех месяцев.

Цель проекта - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.