Об облачных технологиях расскажут школьникам Приангарья на «Уроках цифры»

В школах Иркутской области с 2 по 15 декабря 2019 года пройдут «Уроки цифры» на тему «Сети и облачные технологии». Это серия необычных уроков информатики, которые проводятся в течение учебного года в школах России. Об этом сообщили в региональном правительстве.



Новая тема урока подготовлена фирмой «1C», специалисты которой имеют опыт создания и сопровождения облачных сервисов. «Урок цифры» пройдёт в два этапа. В видеолекции DevOps-инженер фирмы «1С» расскажет о том, что такое сеть и облачные технологии, что было до появления Интернета, как он развивался, в чем магия облаков и как надежно хранить собранные данные. Школьники также смогут познакомиться с профессиями людей, которые работают с этими технологиями. В игровом тренажере, созданном совместно с технологическим партнером акции «Кодвартс», школьников ожидает интересный сюжет про девочку-школьницу, которая научилась программировать робота для прокладывания и диагностики сетей и облачных серверов. Урок будет включать онлайн-тренажеры для трех возрастных групп: для 1-4 классов, 5-7 классов и 8-11 классов.