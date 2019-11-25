За неделю ОРВИ подхватили более 13,6 тыс. жителей Иркутской области

В Иркутской области за неделю зарегистрировано 13 684 случая заболевания ОРВИ, из них 10 609 среди детей. В Иркутске – 5 502 случая ОРВИ, из них 4 330- дети. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Иркутской области, во всех возрастных группах населения заболеваемость находится ниже пороговых значений.

По данным мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов заболеваемость связанна с циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.

На сегодня в Приангарье привито 1 091 165 человек, в том числе 364 632ребенка. Всего осенью запланировано привить 1 258 000 человек, что составляет 50% от численности населения области.