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За неделю ОРВИ подхватили более 13,6 тыс. жителей Иркутской области

25 ноября 2019

В Иркутской области за неделю зарегистрировано 13 684 случая заболевания ОРВИ, из них 10 609 среди детей. В Иркутске – 5 502 случая ОРВИ, из них 4 330- дети. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Иркутской области, во всех возрастных группах населения заболеваемость находится ниже пороговых значений. 

По данным мониторинга за циркуляцией респираторных  вирусов  заболеваемость связанна с циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.

На сегодня в Приангарье привито 1 091 165 человек, в том числе 364 632ребенка. Всего осенью запланировано привить  1 258 000 человек, что составляет 50% от численности населения области.


/ СИА /
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