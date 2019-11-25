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Пострадавшие от паводка предприниматели из Тулуна смогут получить субсидии до 1,5 млн рублей

25 ноября 2019

Сотрудники министерства экономического развития Иркутской области и представители институтов развития бизнеса ведут прием пострадавших от паводков предпринимателей в Тулуне. Приемы проходят в МФЦ «Мои документы» (ул. Ленина, 83, второй этаж) с 25 по 29 ноября. Об этом сообщили в региональном правительстве. 



Предприниматели могут узнать механизм получения финансовой поддержки на компенсацию понесенных затрат и субсидирование части затрат пострадавших субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) для возобновления их деятельности.

Общий объем финансирования составляет 500,5 млн рублей, в том числе 500 млн рублей из федерального бюджета. Средства субсидии предприниматели могут направить на приобретение основных средств, ремонт оборудования, помещений и зданий, принадлежащих предпринимателям на праве собственности и т.д.

Максимальный размер субсидии в отношении одного СМСП составляет 1,5 млн рублей, но не более 99,9% затрат.


/ СИА /
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