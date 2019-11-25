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В каких отраслях экономики топ-менеджеры претендуют на самый высокий заработок

25 ноября 2019

Журнал Forbes опубликовал рейтинг, в который вошли 12 отраслей. В топе списка оказались руководители нефтегазовых компаниях, тяжелой промышленности и телекоммуникации.

Среднее вознаграждение топ-менеджеров нефтегазовых компаний в этом году составило $3,28 млн. Руководители компаний из сектора тяжелой промышленности зарабатывают в среднем — $1,78 млн, а сфера телекоммуникации платит топ менеджементу $1,29 млн.

В рейтинг вошли:

  • нефтегазовые компании ($3,28 млн),
  • компании из сектора тяжелой индустрии ($1,78 млн),
  • телекоммуникационные компании ($1,29 млн),
  • инвестиционные банки ($1,2 млн),
  • коммерческие банки ( $1,09 млн),
  • торговые сети ( $970 тыс.),
  • транспортные компании ( $920 тыс.),
  • строительные и девелоперские компании ( $710 тыс.),
  • страховые компании ( $670 тыс.),
  • производители потребительских товаров ( $590 тыс.),
  • агрохолдинги ( $520 тыс.),
  • фармацевтические компании ( $400 тыс.).

Помимо этого Forbes рассказали о сферах, в которых оклад руководителей растет самыми быстрыми темпами. Ими стали: транспортные компании (49%), строительные и девелоперские компании (39%) и торговые сети (24%).


/ СИА /
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