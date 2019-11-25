В каких отраслях экономики топ-менеджеры претендуют на самый высокий заработок

Журнал Forbes опубликовал рейтинг, в который вошли 12 отраслей. В топе списка оказались руководители нефтегазовых компаниях, тяжелой промышленности и телекоммуникации.
Среднее вознаграждение топ-менеджеров нефтегазовых компаний в этом году составило $3,28 млн. Руководители компаний из сектора тяжелой промышленности зарабатывают в среднем — $1,78 млн, а сфера телекоммуникации платит топ менеджементу $1,29 млн.
В рейтинг вошли:
- нефтегазовые компании ($3,28 млн),
- компании из сектора тяжелой индустрии ($1,78 млн),
- телекоммуникационные компании ($1,29 млн),
- инвестиционные банки ($1,2 млн),
- коммерческие банки ( $1,09 млн),
- торговые сети ( $970 тыс.),
- транспортные компании ( $920 тыс.),
- строительные и девелоперские компании ( $710 тыс.),
- страховые компании ( $670 тыс.),
- производители потребительских товаров ( $590 тыс.),
- агрохолдинги ( $520 тыс.),
- фармацевтические компании ( $400 тыс.).
Помимо этого Forbes рассказали о сферах, в которых оклад руководителей растет самыми быстрыми темпами. Ими стали: транспортные компании (49%), строительные и девелоперские компании (39%) и торговые сети (24%).