Второй этап «Школы городских изменений» прошел в Шелехове

В шелеховском ДК «Металлург» прошел очередной семинар по проектному менеджменту «Школа городских изменений» (ШГИ). Сообщает пресс-служба ИркАЗа

Первое подобное мероприятие проходило в городе в сентябре, следующее запланировано на февраль. Организатором семинаров выступает благотворительный фонд «Центр социальных программ РУСАЛа» при поддержке Фонда президентских грантов.

Темой семинара стало управление проектами. Вместе с приглашенными экспертами участники семинара разбирали тонкости управления социальным проектом, узнавали, как грамотно организовать работу команды, найти необходимые ресурсы, проработать риски и добиться поставленных целей.Тема стала логичным продолжением первого семинара, который был посвящен правильному формулированию идеи и подаче заявок на грант.

В феврале 2020 года пройдет третий семинар по оценке проектов, а уже в апреле в Иркутске состоится Слет лидеров городских изменений, куда будут приглашены самые активные участники ШГИ.

– Применить полученные знания участники могут в том числе и в грантовых конкурсах РУСАЛа. Ежегодно компания финансово поддерживает волонтерские проекты инициативных горожан и организаций. Кроме того, в этом году отдельный конкурс будет проведен среди органов муниципальной власти. Они смогут получить до 50 млн руб. на реализацию крупных инфраструктурных проектов, – рассказала региональный менеджер ЦСП в Шелехове Надежда Осипова.