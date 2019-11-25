На дороги Иркутской области в 2020 году направят 7,7 млн рублей

По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дополнительно включат несколько объектов. Как сообщили в региональном правительстве, в следующем году в перечень объектов должны быть включены улицы 4-ая Железнодорожная и Сурнова в Иркутске, а также автомобильная дорога регионального значения Братск – Усть-Илимск. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В 2020 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется привести в нормативное состояние 286,3 км дорог. В том числе 219 км – регионального значения, 67,3 км местного значения: в г. Иркутске 26,3 км, в г. Ангарске 20,8 км, в г. Шелехове 3,8 км, в г. Усолье-Сибирское 10,6 км, в г. Братске 5,8 км.



Общая стоимость мероприятий составляет 7 млрд 757 млн рублей, из них 1 млрд 517 млн рублей из федерального бюджета, 5 млрд 334 млн рублей из областного, 736,6 млн рублей – местные бюджеты.