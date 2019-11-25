В октябре реестр по Иркутской области зарегистрировал 845 договоров ДДУ

В октябре Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало 845 договоров участия в долевом строительстве, из которых 74 – составлены с использованием счетов эскроу. Сообщает пресс-служба Росреестра по Иркутской области

Всего с января по октябрь в регионе оформлено 8 959 ДДУ (238 - с использованием счетов эскроу).

Корректных данных за 2018 года Росреестр предоставить не смог, потому что именно в сентябре прошлого года случился сбой программного обеспечения. Тем не менее, сравнивая данные за январь-август с прошлым годом, можно утверждать, что сейчас динамика выглядит сильнее: в прошлом году за январь-август 2018 года Росреестр зарегистрировал в регионе 5059 ДДУ.