Сменить статус Большого Луга и Балаганска просят до 2020 года, чтобы уменьшить стоимость по электроэнергии

Правительство Иркутской области торопит рассмотрение законопроектов, изменяющих статус поселков Большой Луг и Балаганск с городских на сельские населенные пункты. Как сообщили в областной администрации, нужно, чтобы изменения уже вступили в силу с 1 января 2020 года.



Смена статусов населенных пунктов позволит значительно уменьшить стоимость электроэнергии для жителей - с 1 руб. 11 коп. до 0 руб.77 коп., сделать 36-часовую рабочую неделю для женщин. Кроме того, медицинским, педагогическим работникам, работникам культуры, лесного хозяйства, которые трудятся в сельской местности, положена надбавка в размере 25% оклада.