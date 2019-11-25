Сбербанк и Google объявили о запуске двух новых курсов для федеральной программы «Бизнес класс»

В рамках «Московского форума бизнес-образования» организаторы федеральной онлайн-программы «Бизнес класс» Сбербанк и Google представили два новых обучающих курса — по применению машинного обучения в малом бизнесе и развитию «гибких навыков» для предпринимателей.

Курс «Искусственный интеллект для малого бизнеса» был разработан совместно с Правительством Москвы. Он поможет начинающим и действующим предпринимателям разобраться, когда имеет смысл внедрять машинное обучение в бизнес-процессы и какой эффект можно ожидать. Кроме того, обучающиеся поймут, как не попасться на уловки мошенников, выдающих обычные модели за машинное обучение, и узнают, как собирать, хранить и эффективно использовать данные. В курсе 12 уроков, каждый состоит из двух частей: теоретической базы и примера практического решения задач в малом бизнесе с помощью искусственного интеллекта. Среди спикеров — Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк, Дмитрий Зубцов, руководитель академии технологий и данных в Корпоративном Университете Сбербанка, а также Артемий Малков, основатель и руководитель компании Data Monsters, и Элен Теванян, руководитель команды аналитики «Азбуки вкуса».

Этот курс познакомит предпринимателей с искусственным интеллектом и подробно остановится на трех аспектах: возможности ИИ для малого бизнеса, технические основы работы ИИ и внедрения ИИ в компании. Также пользователю предлагается разбор реальных примеров внедрения технологий машинного обучения в бизнес-процессы, анализ эффективности их использования и готовые решения, которые можно использовать в работе.

Анатолий Попов, Заместитель Председателя Правления ПАО «Сбербанк»: «Специфика ведения бизнеса в Москве предполагает более глубокую экспертизу: конкуренция здесь острая, клиентские ожидания максимальны. В такой ситуации нехватка знаний и навыков ведения бизнеса становится критичной. И очень обидно, когда перспективные идеи не получают развития из-за управленческих ошибок. Вместе с нашими партнерами из Google мы стремимся переломить эту ситуацию, усилив программу «Бизнес класс» двумя сверхактуальными курсами. Управление энергией, тайм-менеджмент и борьба со стрессом — это «топливо», без которого предприниматель не сможет реализовать ни один проект. А искусственный интеллект — драйвер развития бизнеса, независимо от отрасли. Считается, что эта технология пока доступна только крупному бизнесу, но на самом деле порог входа в нее стремительно снижается, а экономический эффект при грамотном внедрении также стремительно растет».

Курс «Личная эффективность предпринимателя. Как открыть успешный бизнес и не надорваться» научит предпринимателей правильно расставлять приоритеты и работать со стрессом. Он состоит из трех модулей, в каждом из которых по четыре коротких урока. В первом модуле эксперты рассказывают о том, как найти комплексный подход к повышению личной эффективности через управление энергией. Во втором — о секретах эффективного управления временем и борьбы с прокрастинацией. И, наконец, в третьем модуле рассказывается о методах борьбы с главным врагом нашего времени — стрессом. В рамках этого курса такие руководители, как Юлия Соловьева, генеральный директор Google Russia, Александр Дубовенко, основатель строительной компании GOOD WOOD, Артем Голдман, основатель сервиса Visabot и один из самых успешных предпринимателей моложе 30 лет по версии американского Forbes, а также Юлия Зверева, предприниматель и ресторанный эксперт, поделятся своими рекомендациями о развитии мягких навыков.

«Google зародилась в гараже и понимает, как важно поддерживать смелых, ярких и талантливых предпринимателей. И еще — как важно учиться у практиков, использовать каждую минуту времени и вовремя внедрять новые технологии, — отмечает глава Google Россия Юлия Соловьева. — Сегодня мы полностью обновили платформу «Бизнес класса», сделав ее настраивающейся под задачи: вы делаете запрос о навыке, мы даем видеоотрезки из лекций с точностью до минуты. Также мы запустили новый курс по машинному обучению, чтобы каждый предприниматель смог принять информированное решение о том, нужно ли и на каком отрезке применять его в бизнесе. Возможности машинного обучения очень велики, однако возможности человеческого мозга практически безграничны. И об этом я рассказываю уже в другом новом курсе — о развитии «гибких навыков» для предпринимателей».

Новые курсы будут доступны уже в конце ноября для пользователей на обновленной персонализированной платформе, где пользователи смогут посмотреть их содержание до регистрации. Также в новом интерфейсе появится удобная поисковая строка, благодаря которой поиск новых уроков, статей и рекомендаций станет быстрее. Кроме того, самые частые запросы будут отображены на главной странице, а пользователи будут вовлечены в создание контента.

По итогам 2019 года в программе «Бизнес класс» зарегистрировано более 640 тысяч пользователей, из них 48% — доля женщин и 52% — мужчин. Также более 130 тысяч человек уже прошли обучение.

О программе «Бизнес класс»

«Бизнес класс» — это бесплатная федеральная программа от Сбербанка и Google для представителей микро-, малого и среднего предпринимательства. Проект помогает участникам вывести существующее дело на новый уровень или открыть компанию с нуля. Программа стартовала в апреле 2016 года и сейчас в программе участвует более 640 тыс. человек по всей России, в том числе 90 тыс. из Москвы.

Согласно опросу, проект «Бизнес класс» от Сбербанка и Google — шестая по популярности в России программа в сфере бизнес-образования. Участники проекта могут выбрать один из трех курсов: базовый, для начинающих и продвинутых. Траектории состоят из нескольких модулей: маркетинг и продажи, бизнес-моделирование, исследование рынка, финансы, продвижение и стратегия развития, юридические аспекты и управление персоналом. Участие в программе бесплатно, главное — желание развиваться в бизнес-среде и интернет-доступ. Сайт проекта — www.business-class.pro.

О Сбербанке

Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

О компании Google

Ларри Пейдж и Сергей Брин основали Google в 1998 году. С тех пор компания выросла, и теперь в ней работает более 50 тысяч человек по всему миру. Она предлагает пользователям доступ ко множеству популярных платформ и сервисов, таких как Поиск, Карты, Gmail, Android, Chrome и YouTube, а также широкие рекламные возможности. В октябре 2015 Google стала дочерней компанией Alphabet. Узнать больше о миссии Alphabet вы можете по ссылке.