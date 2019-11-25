Сбербанк представил новую систему оплаты проезда в общественном транспорте

На Транспортной неделе, которая проходила 16–21 ноября в Москве, Сбербанк представил новейший программно-аппаратный комплекс для организации системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.

Новая система позволяет пассажирам не покупать отдельную транспортную карту, а оплачивать проезд банковской картой, пользуясь при этом бесплатными пересадками, накопительными скидками, безлимитными проездными и другими удобными инструментами оплаты проезда, которые являются незаменимыми для частых пассажиров. Продукт предусматривает установку автоматических устройств оплаты в транспортных средствах, что дает пассажирам возможность самостоятельно оплачивать проезд без участия кондукторов.

Уникальность системы заключается в том, что она рассчитывает стоимость проезда автоматически — исходя из GPS-координат входа и выхода пассажира. Для этого пассажиру необходимо приложить карту на входе и выходе из транспортного средства на нужной остановке.

Оператором системы безналичной оплаты проезда является дочерняя структура ПАО Сбербанк – компания «Расчетные решения», а сервис эквайрингового оборудования обеспечивает другая компания в экосистеме Сбербанка – Сбер-Сервис.

Светлана Кирсанова, заместитель Председателя Правления:

«Сбербанк реализовал эквайринг в общественном транспорте уже 93 городов нашей страны, и сегодня более 43 тысяч транспортных средств принимают их к оплате. С начала года пассажиры оплатили банковской картой порядка 400 млн поездок в общественном транспорте: сейчас это самая быстрорастущая индустрия в эквайринге».

В портфеле транспортных проектов Сбербанка доля платежей банковскими картами в октябре 2019 года составила 48% — с начала года эта цифра выросла втрое. Остальные платежи совершаются транспортными картами и наличными, популярность которых неуклонно снижается.

Михаил Казаков, генеральный директор АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ»:

«Системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте функционирует на базе собственной разработки «Расчетных решений» и Сбербанка - транспортно-карточного процессинга. Пассажирам доступен функционал оплаты проезда, абонементное сопровождение, а также учет льготных проездных билетов. Оплачивая проезд банковской картой, денежные средства списываются моментально, не нужно ждать сдачи или думать о размене крупных купюр. Также очень удобно оплачивать проезд при помощи мобильного устройства с функционалом бесконтактной оплаты, добавив банковскую карту в виртуальный кошелек».

Банк также работает над реализацией «роуминга» транспортных карт, чтобы пассажиры могли расплачиваться региональными транспортными картами не только в своих домашних регионах.