Управляющий банком «Открытие» в Красноярске Наталья Потапова стала «Человеком года»

Управляющий банка «Открытие» в Красноярском крае Наталья Потапова стала победителем в главной номинации премии журнала «Деловой квартал» в 2019 году

Редакция назвала ее «Человеком года», оценив значительные успехи банка на региональном финансовом рынке, вклад в развитие города и яркие лидерские качества самой Натальи Потаповой.

Десятая, юбилейная, церемония вручения премии «Человек года» проходила 22 ноября в гранд-холле «Сибирь» и собрала более 700 гостей - собственников и топ-менеджеров бизнеса, представителей органов власти и общественных деятелей. Победители определялись в 11 номинациях.

Для Натальи Потаповой это уже не первая победа - в 2018 году по мнению экспертов журнала «Деловой квартал» она была признана победителем в номинации «Банкир года».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.