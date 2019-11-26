На дифференциацию зарплаты бюджетников в 2019 году было направлено около 2 млрд рублей

В 2019 году на дифференциацию зарплаты работников бюджетной сферы было направлено около 2 млрд рублей, в среднем в рамках дифференциации рост заработной платы в областных и муниципальных учреждениях составил 14%. Об этом сообщила министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова на общественном совете при областном парламенте.

Однако участники заседания отметили, что в ряде учреждений работники не почувствовали реального повышения зарплаты, а рост окладов сопровождался снижением стимулирующих надбавок.

По мнению председателя комитета по социального культурному законодательству Законодательного Собрания Ирины Синцовой, необходимо обеспечить дифференциацию зарплаты работников, подпадающих под «майские» указы, при установлении зарплаты учитывать интенсивность труда, проработать совместно с Ассоциацией муниципальных образований Иркутской области и организациями профсоюзов возможность внедрения базовых окладов и ставок по отраслям, а также выработать дополнительные меры по привлечению и поддержке молодых специалистов в бюджетную сферу.