В Иркутске не согласовали программу «Формирование комфортной городской среды»

В Иркутске постоянные комиссии думы по градостроительству, архитектуре и дизайну и по ЖКХ и благоустройству не согласовали программу «Формирование комфортной городской среды» на 2020-2025 годы. Об этом сообщает пресс-служба.

В частности, у депутатов вызвало вопросы уменьшение финансирования из муниципального бюджета некоторых мероприятий программы. В 2019 году на благоустройство дворовых территорий было заложено 150 млн. рублей, а в 2020 году планируется выделить в три раза меньше: 45 млн. рублей.

Заместитель председателя комитета городского обустройства администрации Иркутска – начальник департамента городской среды Марина Шевела отметила, что администрация запланировала эти деньги на ремонт внутридворовых проездов и подъездов к жилым зонам, что является обязанностью муниципалитета. Средства федеральной казны будут использованы непосредственно на благоустройство дворов.

Один из депутатов подчеркнул, что ранее депутаты запрашивали финансирование на дворы в объеме 350 млн. рублей. Такую сумму уже закладывали в бюджете к 350-летию Иркутска, и благодаря этому удалось привести в порядок больше территорий, чем в прошлые годы. Затем, когда появились проекты «Формирование комфортной городской среды» и «Народные инициативы» с поддержкой из федерального и областного бюджетов, вложения из муниципальной казны были уменьшены. Однако, по мнению депутата, эта практика себя не оправдывает.