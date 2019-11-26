Команда ИНК стала чемпионом III Международного турнира по волейболу "Volley Пром 2019"

Волейболисты ИНК завоевали золото в турнире "Volley Пром 2019", который прошел 23 ноября в Санкт-Петербурге.

В турнире приняли участие 12 команд из России и Белоруссии. Перед стартом была проведена жеребьёвка, по результатам которой команда ИНК попала в группу А. Ее соперниками стали команды из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Формат игры - Групповой этап + плей-офф, где матч длится до двух выигранных партий.

Определение лучших команд проводилось организаторами не характерным для волейбола методом подсчета коэффициента разницы забитых и пропущенных мячей.

После уверенной победы в своей подгруппе ИНК вышла в финал с наилучшим коэффициентом проведенных игр, где победила "Витебскоблгаз" со счетом 2:0. Команда из Белоруссии, проиграв две игры в подгруппе, только по положительной разнице мячей смогла попасть в плей-офф в итоге стала серебряным призером турнира. Бронза турнира у московской команды «Вагонная ремонтная компания – 1» (АО «ВРК-1», «дочка» РЖД).

Лучшим игроком турнира был признан диагональный команды ИНК Евгений Спешилов.

К победе в «Voley Пром» команда ИНК шла три года – в прошлом и позапрошлом годах у ребят было серебро турнира.

Справочно:

Волейбольная команда ИНК – чемпион Иркутской области 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; победитель открытого чемпионата Иркутска 2018, 2019, а также чемпион кубка Красноярского края 2017, 2018 и серебряный призер «Международного кубка ТЭК» 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годов.