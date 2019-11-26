Объемы продаж новостроек падают на фоне роста цен и перехода на эксроу-счета

Число сделок с новостройками снизилось на 33% в квартальном выражении (или на ~16% при поправке на нерыночные сделки) и на 5% в годовом. В большинстве региональных центров средние цены на новостройки растут. В городах-миллионниках они выросли на 20% в годовом выражении; в последние месяцы темпы роста замедлились до 1-1,5% в месячном выражении, отмечают аналитики ЦИАН.
В июле-сентябре 2019 года на первичном рынке было зарегистрировано 162 тыс. сделок, тогда как в апреле-июне этого года Росреестр зафиксировал 243 тыс. ДДУ. Часть сделок во 2 квартале 2019 года пришлась на “перебросы” квартир внутри застройщиков. Доля таких сделок составила около 20%. Поэтому реальное снижение активности покупателей по итогам квартала не превысило 16%. Продажи падают в большинстве регионов России: в 50 субъектах число сделок снизилось по отношению к итогам 2 квартала.
Спрос снижается на фоне устойчивого роста цен на новостройки. В большинстве региональных центров они продолжают расти. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена квадратного метра увеличилась на 17% (расчеты ЦИАН приведены по 15 городам-миллионникам). Застройщики активно использовали ожидаемый переход на эскроу-счета для стимулирования спроса на протяжении последних 1,5 лет. Одним из следствий этого стало формирование “разрыва” между растущими ценами, стагнирующими доходами населения и повышением ставок по ипотеке (разворот последнего тренда начался лишь 2 месяца назад и еще не отразился на статистике).
Динамика числа сделок на первичном рынке в 2019 году
|
ФО/Регион
|
Число ДДУ в 3 кв. 2019
|
Динамика числа ДДУ по отношению к 2 кв. 2019
|
Ранг среди регионов РФ (по числу ДДУ)
|
Изменение ранга (по сравнению с 2 кв. 2019)
|
Дальневосточный ФО
|
Республика Саха (Якутия)
|
1537
|
42%
|
25
|
+17
|
Приморский край
|
1242
|
-19%
|
29
|
-1
|
Хабаровский край
|
1035
|
16%
|
33
|
+15
|
Сахалинская область
|
372
|
91%
|
58
|
+9
|
Амурская область
|
121
|
-55%
|
70
|
-6
|
Приволжский ФО
|
Республика Башкортостан
|
3670
|
-38%
|
11
|
-1
|
Республика Татарстан
|
3559
|
-39%
|
12
|
-1
|
Самарская область
|
2714
|
-33%
|
15
|
=
|
Пермский край
|
2256
|
-37%
|
18
|
=
|
Нижегородская область
|
1922
|
-5%
|
21
|
+3
|
Пензенская область
|
1691
|
22%
|
22
|
+10
|
Чувашская Республика - Чувашия
|
1690
|
22%
|
23
|
+10
|
Оренбургская область
|
1368
|
21%
|
28
|
13
|
Удмуртская Республика
|
1188
|
-44%
|
30
|
-7
|
Республика Марий Эл
|
986
|
-15%
|
36
|
+4
|
Кировская область
|
963
|
2%
|
39
|
+6
|
Ульяновская область
|
759
|
-49%
|
44
|
-14
|
Саратовская область
|
719
|
-46%
|
46
|
-12
|
Республика Мордовия
|
172
|
-5%
|
67
|
+1
|
Северо-Западный ФО
|
Санкт-Петербург
|
20007
|
-40%
|
2
|
=
|
Ленинградская область
|
4836
|
-38%
|
7
|
-1
|
Калининградская область
|
2413
|
-31%
|
16
|
+3
|
Архангельская область и Ненецкий АО
|
2083
|
26%
|
19
|
+8
|
Вологодская область
|
955
|
-58%
|
40
|
-18
|
Республика Карелия
|
639
|
-34%
|
49
|
-5
|
Псковская область
|
616
|
-3%
|
50
|
+2
|
Республика Коми
|
541
|
33%
|
51
|
+8
|
Новгородская область
|
278
|
-17%
|
63
|
-1
|
Северо-Кавказский ФО
|
Ставропольский край
|
1992
|
-25%
|
20
|
+1
|
Республика Дагестан
|
455
|
26%
|
55
|
+6
|
Республика Северная Осетия - Алания
|
298
|
-63%
|
61
|
-11
|
Чеченская Республика
|
114
|
-58%
|
71
|
-8
|
Сибирский ФО
|
Новосибирская область
|
5067
|
-49%
|
6
|
-1
|
Красноярский край
|
3067
|
-38%
|
13
|
+1
|
Иркутская область
|
3032
|
58%
|
14
|
+11
|
Алтайский край
|
1524
|
-60%
|
26
|
-10
|
Омская область
|
684
|
17%
|
48
|
+6
|
Республика Бурятия
|
402
|
153%
|
56
|
+13
|
Республика Хакасия
|
250
|
0%
|
64
|
+1
|
Кемеровская область
|
235
|
-72%
|
65
|
-16
|
Забайкальский край
|
215
|
9%
|
66
|
=
|
Уральский ФО
|
Свердловская область
|
6050
|
2%
|
5
|
+4
|
Тюменская область
|
4180
|
-20%
|
9
|
+4
|
Челябинская область
|
1431
|
-54%
|
27
|
-7
|
Ханты-МансийскийАО
|
833
|
-9%
|
42
|
+5
|
Курганская область
|
153
|
10%
|
68
|
+3
|
Ямало-Ненецкий АО
|
148
|
80%
|
69
|
+4
|
Центральный ФО
|
Москва
|
21537
|
-36%
|
1
|
=
|
Московская область
|
15205
|
-36%
|
3
|
=
|
Воронежская область
|
4671
|
-13%
|
8
|
+4
|
Рязанская область
|
2312
|
-63%
|
17
|
-10
|
Владимирская область
|
1079
|
-14%
|
31
|
+7
|
Ярославская область
|
1005
|
-22%
|
34
|
+2
|
Калужская область
|
994
|
-22%
|
35
|
+2
|
Тверская область
|
974
|
-26%
|
37
|
-2
|
Смоленская область
|
969
|
-9%
|
38
|
+5
|
Тульская область
|
929
|
-21%
|
41
|
-2
|
Тамбовская область
|
823
|
7%
|
43
|
+8
|
Брянская область
|
759
|
-18%
|
44
|
2
|
Липецкая область
|
690
|
-51%
|
47
|
-16
|
Ивановская область
|
522
|
12%
|
52
|
+5
|
Орловская область
|
502
|
-11%
|
54
|
+1
|
Белгородская область
|
389
|
-36%
|
57
|
-4
|
Костромская область
|
337
|
-21%
|
59
|
-1
|
Курская область
|
285
|
-39%
|
62
|
-6
|
Южный ФО
|
Краснодарский край
|
10540
|
-38%
|
4
|
=
|
Ростовская область
|
3969
|
-34%
|
10
|
-2
|
Республика Крым и Севастополь
|
1552
|
-59%
|
24
|
-7
|
Волгоградская область
|
1073
|
-29%
|
32
|
-3
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