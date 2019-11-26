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Объемы продаж новостроек падают на фоне роста цен и перехода на эксроу-счета

26 ноября 2019

Число сделок с новостройками снизилось на 33% в квартальном выражении (или на ~16% при поправке на нерыночные сделки) и на 5% в годовом. В большинстве региональных центров средние цены на новостройки растут. В городах-миллионниках они выросли на 20% в годовом выражении; в последние месяцы темпы роста замедлились до 1-1,5% в месячном выражении, отмечают аналитики ЦИАН.

В июле-сентябре 2019 года на первичном рынке было зарегистрировано 162 тыс. сделок, тогда как в апреле-июне этого года Росреестр зафиксировал 243 тыс. ДДУ. Часть сделок во 2 квартале 2019 года пришлась на “перебросы” квартир внутри застройщиков. Доля таких сделок составила около 20%. Поэтому реальное снижение активности покупателей по итогам квартала не превысило 16%. Продажи падают в большинстве регионов России: в 50 субъектах число сделок снизилось по отношению к итогам 2 квартала.

Спрос снижается на фоне устойчивого роста цен на новостройки. В большинстве региональных центров они продолжают расти. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена квадратного метра увеличилась на 17% (расчеты ЦИАН приведены по 15 городам-миллионникам). Застройщики активно использовали ожидаемый переход на эскроу-счета для стимулирования спроса на протяжении последних 1,5 лет. Одним из следствий этого стало формирование “разрыва” между растущими ценами, стагнирующими доходами населения и повышением ставок по ипотеке (разворот последнего тренда начался лишь 2 месяца назад и еще не отразился на статистике).

Динамика числа сделок на первичном рынке в 2019 году

ФО/Регион

Число ДДУ в 3 кв. 2019

Динамика числа ДДУ по отношению к 2 кв. 2019

Ранг среди регионов РФ (по числу ДДУ)

Изменение ранга (по сравнению с 2 кв. 2019)

Дальневосточный ФО

Республика Саха (Якутия)

1537

42%

25

+17

Приморский край

1242

-19%

29

-1

Хабаровский край

1035

16%

33

+15

Сахалинская область

372

91%

58

+9

Амурская область

121

-55%

70

-6

Приволжский ФО

Республика Башкортостан

3670

-38%

11

-1

Республика Татарстан

3559

-39%

12

-1

Самарская область

2714

-33%

15

=

Пермский край

2256

-37%

18

=

Нижегородская область

1922

-5%

21

+3

Пензенская область

1691

22%

22

+10

Чувашская Республика - Чувашия

1690

22%

23

+10

Оренбургская область

1368

21%

28

13

Удмуртская Республика

1188

-44%

30

-7

Республика Марий Эл

986

-15%

36

+4

Кировская область

963

2%

39

+6

Ульяновская область

759

-49%

44

-14

Саратовская область

719

-46%

46

-12

Республика Мордовия

172

-5%

67

+1

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург

20007

-40%

2

=

Ленинградская область

4836

-38%

7

-1

Калининградская область

2413

-31%

16

+3

Архангельская область и Ненецкий АО

2083

26%

19

+8

Вологодская область

955

-58%

40

-18

Республика Карелия

639

-34%

49

-5

Псковская область

616

-3%

50

+2

Республика Коми

541

33%

51

+8

Новгородская область

278

-17%

63

-1

Северо-Кавказский ФО

Ставропольский край

1992

-25%

20

+1

Республика Дагестан

455

26%

55

+6

Республика Северная Осетия - Алания

298

-63%

61

-11

Чеченская Республика

114

-58%

71

-8

Сибирский ФО

Новосибирская область

5067

-49%

6

-1

Красноярский край

3067

-38%

13

+1

Иркутская область

3032

58%

14

+11

Алтайский край

1524

-60%

26

-10

Омская область

684

17%

48

+6

Республика Бурятия

402

153%

56

+13

Республика Хакасия

250

0%

64

+1

Кемеровская область

235

-72%

65

-16

Забайкальский край

215

9%

66

=

Уральский ФО

Свердловская область

6050

2%

5

+4

Тюменская область

4180

-20%

9

+4

Челябинская область

1431

-54%

27

-7

Ханты-МансийскийАО

833

-9%

42

+5

Курганская область

153

10%

68

+3

Ямало-Ненецкий АО

148

80%

69

+4

Центральный ФО

Москва

21537

-36%

1

=

Московская область

15205

-36%

3

=

Воронежская область

4671

-13%

8

+4

Рязанская область

2312

-63%

17

-10

Владимирская область

1079

-14%

31

+7

Ярославская область

1005

-22%

34

+2

Калужская область

994

-22%

35

+2

Тверская область

974

-26%

37

-2

Смоленская область

969

-9%

38

+5

Тульская область

929

-21%

41

-2

Тамбовская область

823

7%

43

+8

Брянская область

759

-18%

44

2

Липецкая область

690

-51%

47

-16

Ивановская область

522

12%

52

+5

Орловская область

502

-11%

54

+1

Белгородская область

389

-36%

57

-4

Костромская область

337

-21%

59

-1

Курская область

285

-39%

62

-6

Южный ФО

Краснодарский край

10540

-38%

4

=

Ростовская область

3969

-34%

10

-2

Республика Крым и Севастополь

1552

-59%

24

-7

Волгоградская область

1073

-29%

32

-3

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Республика Адыгея

521

-73%

53

-27

Астраханская область

333

-13%

60

=

 

 


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