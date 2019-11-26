Объемы продаж новостроек падают на фоне роста цен и перехода на эксроу-счета

Число сделок с новостройками снизилось на 33% в квартальном выражении (или на ~16% при поправке на нерыночные сделки) и на 5% в годовом. В большинстве региональных центров средние цены на новостройки растут. В городах-миллионниках они выросли на 20% в годовом выражении; в последние месяцы темпы роста замедлились до 1-1,5% в месячном выражении, отмечают аналитики ЦИАН.

В июле-сентябре 2019 года на первичном рынке было зарегистрировано 162 тыс. сделок, тогда как в апреле-июне этого года Росреестр зафиксировал 243 тыс. ДДУ. Часть сделок во 2 квартале 2019 года пришлась на “перебросы” квартир внутри застройщиков. Доля таких сделок составила около 20%. Поэтому реальное снижение активности покупателей по итогам квартала не превысило 16%. Продажи падают в большинстве регионов России: в 50 субъектах число сделок снизилось по отношению к итогам 2 квартала.

Спрос снижается на фоне устойчивого роста цен на новостройки. В большинстве региональных центров они продолжают расти. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена квадратного метра увеличилась на 17% (расчеты ЦИАН приведены по 15 городам-миллионникам). Застройщики активно использовали ожидаемый переход на эскроу-счета для стимулирования спроса на протяжении последних 1,5 лет. Одним из следствий этого стало формирование “разрыва” между растущими ценами, стагнирующими доходами населения и повышением ставок по ипотеке (разворот последнего тренда начался лишь 2 месяца назад и еще не отразился на статистике).

Динамика числа сделок на первичном рынке в 2019 году