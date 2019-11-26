В Иркутской области выделят деньги на ремонт религиозных объектов, которые являются памятниками

В Иркутской области на ремонт и реставрацию религиозных объектов, которые являются памятниками истории и культуры, в следующем году выделят деньги из областного бюджета. Об этом сообщили в региональном правительстве.



Оно касается объектов, которые имеют статус памятника истории и культуры федерального, регионального или местного значения, в том числе выявленных. Субсидии на эти цели в регионе будут предоставлять впервые. Их размер - 75% затрат на сохранение объекта, но не более 50 миллионов рублей.



Средства могут быть направлены на консервацию, первоочередные противоаварийные мероприятия, реставрацию или текущий ремонт, а также работы по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования.



Получить субсидию может религиозная организация, которая является собственником здания – памятника. Для проведения реставрации здания или его приспособления для современного использования необходимо иметь проектную документацию, согласованную со службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области, заключение о достоверности определения сметной стоимости, положительное заключение государственной экспертизы и договор подряда на выполнение работ. Для проведения текущего ремонта пакет документов меньше. Он включает рабочую документацию и дефектную ведомость.



Желающим получить субсидии в 2020 году, их получить необходимо подать заявку в службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области до 1 апреля.



