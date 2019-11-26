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Иркутянин расплатился машиной за моральный вред

26 ноября 2019

Судебные приставы Иркутска арестовали автомобиль должника, в отношении которого возбуждено исполнительное производство по возмещению морального вреда. Суд решил, что он обязан возместить гражданке моральный вред. Задолженность составила 80 тыс. рублей. Об этом сообщили в УФССП по Иркутской области. 

Должник начал скрываться. После того, как его нашли, приставы арестовали автомобиль неплательщика. Машину оценили в 95 тыс. рублей. Судебные приставы предложили взыскателю забрать машину себе, если она перечислит сумму разницы между машиной и долгом (15 тыс. рублей) на депозитный счет отдела судебных приставов. Гражданка согласилась.


/ СИА /
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