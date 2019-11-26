Азиатско-Тихоокеанский Банк внедрил в Интернет-Банке сервис для бизнеса для проверки контрагентов

В Интернет-Банке АТБ для бизнеса на платформе Faktura.ru появился новый сервис проверки контрагентов от «Контур.Светофор». Клиенты Банка смогут воспользоваться данным сервисом для анализа контрагентов как при совершении платежа, так и в рамках отдельного сервиса.

«Светофор» поможет клиентам АТБ в режиме онлайн составить мнение о контрагенте и, при необходимости, отменить платеж, отказаться от заключения договора с потенциальным контрагентам или принять решение о прекращении сотрудничества с текущим.

Сигналы «Светофора» интуитивно легко понятны. Красные сигналы говорят, что компания уже прекратила деятельность или находится в стадии банкротства или ликвидации.

Желтые — показывают, что на данного контрагента следует обратить внимание. Возможно, у него недавно сменился руководитель, есть исполнительные производства по зарплате и пр.

Зеленые - подтверждают хозяйственную деятельность бизнес-партнера за последние 12 месяцев.

Кроме того, сервис «Светофор» предоставляет расширенный отчет, включающий в себя описание существенных фактов финансово-хозяйственной деятельности контрагента, результаты проверки компании на соответствие критериям фирм-однодневок по критериям ФНС и рекомендации для клиента Банка по снижению рисков при дальнейшем сотрудничестве с данным контрагентом.

Сервис обрабатывает информацию, полученную из открытых официальных источников, и сообщает факты, которые помогут клиенту Банка принять решения о дальнейшем сотрудничестве с контрагентом.

В качестве источников данных о юрлицах и ИП используются: ЕГРЮЛ и ЕГРИП, госконтракты по 44-ФЗ и 223-ФЗ, бухгалтерская отчетность, арбитражные дела, сообщения о банкротстве, сообщения эмитентов, база недобросовестных поставщиков, исполнительные производства и пр.

Сервис «Светофор» доступен всем клиентам Банка абсолютно бесплатно.