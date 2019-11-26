Банк «Приморье» для держателей премиальных карт Visa представил пакет предложений

Новогоднее путешествие с близкими пройдет идеально для держателей премиальных карт Visa Банка «Приморье». Для комфортных и приятных поездок с высоким уровнем сервиса и надежности — особые привилегии в рамках пакета предложений* для путешественников:

Скидка 15% на бронирования по картам Visa на сайте Agoda**

Скидка 15% на трансферы в аэропорт и обратно с сервисами заказа такси Gett и Wheely

Бесплатная упаковка багажа с Pack&Fly***

Скидка 10% на аренду автомобиля c Rentalcars.com

Интернет и минуты за границей — как дома

Скидка 8% с Hotels.com

Скидка до 15% и специальный сет по особой цене в ресторанах NOVIKOV GROUP в Шереметьево (Москва)

Скидка 10% на AEROMENU by Novikov в Шереметьево (Москва)

Особый набор привилегий в аэропортах

В Банке «Приморье» можно оформить пластиковую карту Visa Platinum. Кроме пакета привилегий для держателей премиальных карт Visa, клиентам Банка «Приморье» доступны также дополнительные бонусы в рамках Программы лояльности банка, среди которых — Cash-back до 1% на все категории покупок, начисление 5% годовых на остаток в рублях по карте, возможность установления льготного курса конвертации валют, бесплатный выпуск двух дополнительных карт и т. д. Подробную информацию можно уточнить на сайте Банка «Приморье».

Заказать карту Visa Platinum можно по круглосуточному бесплатному номеру Контакт-центра Банка «Приморье»: 8 800 200 20 86, через Мобильный банк, а также на сайте и в любом офисе Банка.

* Предложение действует до 31 декабря 2019 года для владельцев карт Visa Platinum, Visa Signature или Visa Infinite. Корпорация «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн» (Visa International Service Association) (США).

** Период действия предложения (бронирования) c 15 ноября 2019 по 30 ноября 2019, период путешествия: 15 ноября 2019 — 31 марта 2020. По ссылке www.agoda.com/visacemea необходимо выбрать гостиницу с отметкой «Участвует в Промоакции», размещённой в окошке желтого цвета в описании отеля, при бронировании нужно ввести номер премиальной карты Visa и расплатиться с её помощью.

*** Pack&Fly -Упакуй и лети. При предъявлении и оплате упаковки в PACK&FLY премиальной картой Visa предоставляются: скидка 20% на стандартную упаковку для карты Visa Platinum, Visa Signature и Visa Infinite; 2 бесплатных стандартных упаковки для карты Visa Signature, далее скидка 20% на стандартную упаковку; 4 бесплатных стандартных упаковок для карты Visa Infinite, далее скидка 20% на стандартную упаковку.