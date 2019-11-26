На открытый вебинар «Лингвистические средства снижения риска ВЭД» приглашает Университет бизнеса УРАЛСИБ

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в открытом бесплатном вебинаре «Лингвистические средства снижения риска ВЭД». Вебинар состоится в среду, 27 ноября 2019 года. Начало в 14:00 МСК.

Вебинар будет интересен всем, кто работает или планирует работу с зарубежными контрактами. В прямом эфире поговорим, как о том, как подготовиться к заключению договора с зарубежным партнером от этапа переговоров до необходимой документации.

Основные темы вебинара:

Вебинар проведет Елена Алексеева, замедиректора Центра переводов и легализации документов компании «ЭГО Транслейтинг». Елена - эксперт в области подготовки и легализации документов для использования в зарубежных юрисдикциях.