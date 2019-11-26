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На открытый вебинар «Лингвистические средства снижения риска ВЭД» приглашает Университет бизнеса УРАЛСИБ

26 ноября 2019

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Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в открытом бесплатном вебинаре «Лингвистические средства снижения риска ВЭД». Вебинар состоится в среду, 27 ноября 2019 года. Начало в 14:00 МСК.

Регистрация на мероприятие уже доступна по ссылке.

Вебинар будет интересен всем, кто работает или планирует работу с зарубежными контрактами. В прямом эфире поговорим, как о том, как подготовиться к заключению договора с зарубежным партнером от этапа переговоров до необходимой документации.

Основные темы вебинара:

  • Анализ рынка и подготовка к переговорам. Локализация в процессе международного маркетинга: корректная адаптация контента с точки зрения продвижения на зарубежных рынках;
  • Особенности подготовки учредительных документов и доверенностей для использования в зарубежных юрисдикциях Официальный перевод. Легализация;
  • Проверка контрагента. Подготовка контракта;
  • Документы для валютного и таможенного контроля.

Вебинар проведет Елена Алексеева, замедиректора Центра переводов и легализации документов компании «ЭГО Транслейтинг». Елена - эксперт в области подготовки и легализации документов для использования в зарубежных юрисдикциях.


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