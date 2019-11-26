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Предприятия по обороту мясной продукции в Иркутской области оштрафованы на 2,4 млн рублей

26 ноября 2019

В Иркутской области провели внеплановые проверки предприятий по обороту мясной продукции. Из 704 организаций в 524 выявлены нарушения.  По результатам проверок вынесено 545 постановлений об административных правонарушениях, общая сумма штрафов составила 2 408 500 рублей. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону. 

В одном из предприятий нарушили санитарное законодательство, права потребителей, регламенты таможенного союза. На маркировке продукции нанесена недостоверная информация, цех по производству продукции находится в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии.

По результатам проверки в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, арестовано более 1,5 т. продукции. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Материалы административного дела переданы в суд.


/ СИА /
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