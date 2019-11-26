Кэшбэк до 20 % при покупке техники Panasonic с помощью карт «Мир» Дальневосточного банка

Платежная система «Мир» совместно с официальным интернет-магазином Panasonic объявляет акцию, в рамках которой держатели карт «Мир» Дальневосточного банка смогут вернуть до 20 % потраченных средств при покупке техники на сайте www.eplaza.panasonic.ru .

Для участия в акции:

зарегистрируйте карту «Мир» Дальневосточного банка на сайте privetmir.ru;

оплачивайте покупки картой «Мир» Дальневосточного банка в официальном интернет-магазине Panasonic;

верните на карту до 20 % от потраченной суммы при покупке товаров с повышенным кэшбэком и 10 % за все остальные товары.

Акция действует с с 01.11.2019 по 31.12.2019 г. включительно. С подробными правилами акции, а также перечнем товаров, на которые действует повышенный кэшбэк, можно ознакомиться на сайте МИР. Програма лояльности.