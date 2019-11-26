Фонд капремонта не принял в Усть-Илимске лифты, которые установила компания «Звезда»

У компании «Звезда» выявили нарушения при замене лифтов в Усть-Илимске. Сейчас в работе у компании находится 34 подъемника из 51. В начале ноября 2019 года состоялась приемка 11 лифтов в домах №№ 20 и 22 по проспекту Мира, №№ 3 (четвертый подъезд) и 43 по улице Героев Труда. Ни один из них не был принят специалистами Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Об этом сообщили в мэрии.

Подрядная организация должна была устранить замечания в установленные сроки. Но сотрудники «Звезды» даже не приступили к исправлению недочетов. Доделывает работу за организацию компания «Усть-ИлимЛифт».

В трех домах города механическая часть оборудования смонтирована, но, со слов администрации города, в ООО «Звезда» отсутствуют специалисты, которые смогут выполнить пусконаладочные работы. По этому вопросу местные власти будут обращаться в Фонд.