Кредит или облигации: что выгоднее бизнесу?

«Солид Банк» провел семинар «Финансовые инструменты» в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

Все чаще растущие компании, выбрав кредитные лимиты в банках, задумываются о выпуске облигаций. Новый способ финансирования бизнеса, несмотря на некоторые сложности, становится все более популярным. В каких случаях он может стать хорошей альтернативой кредиту? Что выгоднее? С каких облигаций стоит начать, если компания решила выйти на биржевой рынок? О финансовых инструментах для бизнеса и многом другом шла речь на семинаре, организованном «Солид Банком» в Иркутске.

«Компании все чаще привлекают средства, выпуская облигации»

«Солид Банк» провел семинар «Финансовые инструменты» в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

Юлия Волкова, руководитель инвестиционного направления АО «Солид Банк»:

– Банковская классика, кредит, является привычным и понятным бизнесу способом получения необходимой суммы для реализации проектов. Но, хочу отметить, что все больше предпринимателей, по объективным причинам, ищут альтернативные инструменты финансирования. Как один из вариантов – выпуск собственных облигаций.

Выпуская собственные облигации, компания может привлекать значительные объемы средств, необходимых для развития и реализации перспективных проектов. У данного инструмента есть ряд неоспоримых преимуществ. Например, в отличие от банковского кредита, нет ограничения по сумме. Многие предприниматели и начинают рассматривать облигации, когда выбирают кредитные лимиты в банках. Также при выпуске собственных облигаций нет необходимости предоставлять залог, а при кредитовании на серьезные суммы залог обязателен. И, пожалуй, главное преимущество – это выбор комфортного периода для выплат инвесторам. Кредит необходимо гасить ежемесячно, выплата же купонного дохода может быть раз в три, шесть месяцев или даже раз в год. Постепенно, заслуживая доверие инвесторов, компания может снижать издержки, устанавливая доходность ниже, и люди все равно будут вкладываться, т.к. уже имели положительный опыт сотрудничества с данным эмитентом. Проект с перспективой развития, это важно.

Конечно, есть и определенные минусы. Например, маленький (менее 50 млн рублей) выпуск – это достаточно затратное мероприятие. Кроме того, пока компания не является публичной, ей будет сложнее привлекать инвесторов. В целом же, в плюсе остаются все: эмитент привлекает необходимое количество денежных средств под хороший процент на длительный срок, а инвесторы (в том числе физлица) вкладываются в интересный продукт, который по доходности выгоднее депозитов.

«Потренируйтесь на коммерческих облигациях»

«Солид Банк» провел семинар «Финансовые инструменты» в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

Кирилл Канунников, генеральный директор ООО «Солид Лизинг»:

– Сравнивать банковский кредит и облигации – это все равно, что сравнивать школу и институт. Компания должна обладать высоким уровнем дисциплины и щепетильности. Тут никто, как в банке не будет ласково напоминать, уговаривать, за сроками выплат необходимо следить самостоятельно, не нарушать их, т.к. санкции в случае просрочек серьезные.

Компания «Солид Лизинг» давно сотрудничает с «Солид Банком», и нас вполне удовлетворяли предоставляемые условия кредитования. Но, однажды, нам потребовалось срочно закрыть сделку размером 100 млн рублей, а банковские лимиты мы уже выбрали. Зарегистрировали выпуск облигаций объемом 300 миллионов рублей, и понеслось…

Я советую всем, кто решит пойти этим путем, потренироваться сначала на коммерческих облигациях. Вы поймете, надо ли вам это, стоит ли овчинка выделки. Потому что трудозатраты на первоначальном этапе велики. Нужно повышать свою грамотность в части брокерского обслуживания, написания регламентов, опубликования финансовой отчетности. Также нужно четко понимать всю ответственность, рассчитывать силы – потому что с твоим инвестором государство расплачиваться как со вкладчиками банка не будет. Так что выход на облигации – это еще один способ проверить себя, для смелых и умных.

«Кредитование по льготной ставке доступней, чем вы думаете»

«Солид Банк» провел семинар «Финансовые инструменты» в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

Дмитрий Кадашников, начальник управления продаж Департамента малого и среднего бизнеса АО «Солид Банк»:

– Собственные облигации – прекрасный и увлекательный путь, но, как вы понимаете, не всем он подходит. Большинству организаций это не нужно, у многих недостаточно ресурсов и сил, ведь это очень масштабный проект, буквально параллельное основному бизнесу промпредприятие. Нужно понимать, опять-таки, что никто не может гарантировать, что весь ваш выпуск будет выкуплен и вы получите деньги, на которые рассчитывали. В случае же с кредитом – все проще, вы сразу понимаете, какую сумму вам одобрили.

Летом 2019 года «Солид Банк» был утвержден Минэкономразвития к участию в программе кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства по льготной ставке 8,5% годовых. Банк сразу приступил к активным выдачам под низкую ставку. Неоценимым плюсом данной программы является то, что она постоянно совершенствуется. Это не формальный инструмент господдержки, созданный «для галочки», это реальная работающая программа без каких бы то ни было «подводных камней». В ходе ее реализации Министерство постоянно собирает обратную связь от банков, от заемщиков, и на основе полученной информации дорабатывает условия.

«Солид Банк» провел семинар «Финансовые инструменты» в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

Последние изменения отменили территориальные ограничения для торговых предприятий, «зеленый свет» на участие в программе был дан предпринимателям-рестораторам. Программой господдержки субъектов МСП теперь может воспользоваться бизнес, зарабатывающий на сдаче имущества в аренду, а также маленькие магазины.

Хочу отметить, что кредитование по льготной ставке доступней, чем вы думаете: почти любой бизнес сейчас может рассчитывать на эту ставку: значительно расширен список приоритетных отраслей деятельности, для которых доступно финансирование под 8,5%. Ограничения, как и прежде, касаются подакцизного бизнеса и лизинга.

«Мы следим за «болевыми» точками»

«Солид Банк» провел семинар «Финансовые инструменты» в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

Михаил Королюк, начальник отдела АО ИФК «Солид»:

– Бизнес, как известно, интересуют не только возможности, но и риски. Всех сейчас волнует будет ли мировой финансовый кризис или нет. На это есть однозначный ответ «Будет!». Вопрос – насколько серьезным он будет и когда это случится.

По некоторым расчетам, вероятность мировой рецессии в 2020 году не превышает 30%. Это достаточно высокий уровень: сравните с 10-15% в обычные времена. Но мы считаем, что 2020 год, и даже 2021, будут достаточно спокойными, потому что значительное число проблем было разрешено в ходе кризиса 2008 года, а структурные проблемы, которые могут привести к серьезным проблемам, пока не достигли той остроты, при которой все могло бы сильно содрогнуться.

Правда, в мире финансов, который сам по себе достаточно закрыт, в шкафах всегда есть «скелеты». Во время маленького кризиса они один за другим начинают с грохотом выпадать, и всегда есть вероятность того, что из маленького поросенка вырастет большая свинья. За этим, естественно, надо следить. За пятью «болевыми точками» мы следим особо тщательно, потому что большой кризис может прийти отсюда.