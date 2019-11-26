Две компании России и Китая построят ГОК в Иркутской области

Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) и китайская Baotou Steel заключили соглашение о партнерстве по проекту строительства горно-обогатительного комбината (ГОК) на базе месторождения редких металлов в Иркутской области. Об этом сообщили в ТАСС.

В январе 2019 года замминистра экономического развития Иркутской области Марина Петрова сообщала, что компания "Техноинвест Альянс" (контролируется металлургической группой ЧТПЗ) планирует запустить горно-обогатительный комбинат на базе крупнейшего в России Зашихинского редкометалльного месторождения в 2023 году.

Разработка Зашихинского месторождения позволит покрыть на 100% потребности российских заводов в танталовом сырье и существенную часть потребностей в ниобии. Сейчас легирующие добавки ниобий и тантал, используемые в производстве морозоустойчивых сталей, нефтяных и газовых труб большого диаметра, поставляются из-за рубежа.