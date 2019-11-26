С 2020 года россияне узнают обо всех положенных им льготах

Со следующего года россияне будут знать обо всех положенных им мерах соцподдержки, льготах и пособиях. Об этом пишут в «Российской газете».

Замминистра труда и соцзащиты России Алексей Скляр пояснил, что сейчас многие россияне имеют право на меры социальной поддержки от государства, но не получают их, потому что не знают, что именно им положено и в какую организацию нужно обратиться, чтобы их получить. По его словам, сегодня возникла необходимость развивать специальные информационные системы, способные отвечать людям на все насущные вопросы, связанные с социальной поддержкой государства.