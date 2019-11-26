В Иркутской области 27 ноября пойдет снег

В Иркутской области 27 ноября прогнозируют переменную облачность. Местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -19,-24°, при прояснении -29,-34°, днём -7,-12°, при облачной погоде -17,-22°. Об этом сообщает Иркутскгидромет.

В Иркутске тоже будет погода с переменной облачностью. Существенных осадков не ожидается. Утром местами туман, ветер юго-восточный 2-7 м/с, температура ночью -20,-22°, днём -9,-11°.