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Варламов записал видеответ на недовольство иркутянина

26 ноября 2019

Блогер Илья Варламов записал видеоответ на ролик иркутянина Сергея Мядзельца. Напомним, местный житель сказал, что в ролике у Варламова нет ничего кроме критики. Блогер же призвал иркутянина подписаться на свой канал.

 

 

- Я не только возмущаюсь. У меня есть очень много роликов, как должны выглядеть хорошие общественные пространства, - прокомментировал блогер. Он также добавил, что не видит смысла повторять одно и тоже.

Варламов отметил, что Мядзелец тоже ничего не замечает хорошего в его роликах. И ему посоветовал критиковать Иркутск, потому что только выявление проблем способствует их решению.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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