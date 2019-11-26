Варламов записал видеответ на недовольство иркутянина

Блогер Илья Варламов записал видеоответ на ролик иркутянина Сергея Мядзельца. Напомним, местный житель сказал, что в ролике у Варламова нет ничего кроме критики. Блогер же призвал иркутянина подписаться на свой канал.

- Я не только возмущаюсь. У меня есть очень много роликов, как должны выглядеть хорошие общественные пространства, - прокомментировал блогер. Он также добавил, что не видит смысла повторять одно и тоже.

Варламов отметил, что Мядзелец тоже ничего не замечает хорошего в его роликах. И ему посоветовал критиковать Иркутск, потому что только выявление проблем способствует их решению.