С 8 декабря пассажиры поезда № 375 Нерюнгри-Тайшет смогут добраться до Москвы без пересадок

Все вагоны состава на станции Тайшет будут включаться в состав № 81. Таким образом будет обеспечено ежедневное беспересадочное сообщение бамовских населенных пунктов со столицей. Сообщает пресс-служба ВСЖД.

Кроме того, увеличивается периодичность движения пассажирского поезда № 97 Тында – Кисловодск, который с 8 декабря 2019 года будет отправляться через день.

В новом графике движения поездов прицепной вагон с местами для сидения, курсирующий по маршруту Северобайкальск – Новая Чара, станет ежедневным: он будет включаться в составы поездов №375 Нерюнгри – Тайшет и № 97 Тында – Кисловодск.

Пассажирский поезд № 71 будет следовать по маршруту Северобайкальск – Иркутск. Между станциями Северобайкальск и Улан-Удэ будут курсировать беспересадочные вагоны: от Северобайкальска до Иркутска они будут следовать в составе поезда № 71 Северобайкальск – Иркутск, на станции Иркутск будут присоединены к поезду № 82 Москва – Улан-Удэ.

По техническим причинам в даты 9, 11 и 13 декабря 2019 года в поезде № 71 Северобайкальск – Иркутск, а также 9, 11, 13 и 15 декабря 2019 года в поезде № 72 Иркутск – Северобайкальск не будет беспересадочной группы вагонов сообщением Улан-Удэ – Северобайкальск.