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В Усть-Кутском районе ввели режим ЧС из-за отключения электроэнергии

26 ноября 2019

Режим ЧС ввели в поселке Ния Усть-Кутского района. Из-за выхода из строя трансформаторной подстанции 21 ноября произошло частичное отключение электроснабжения. Об этом сообщает  "Интерфакс-Сибирь».

Без электричества оказались 18 частных домов на трех улицах, в которых проживают 76 человек. Во всех домах есть печное отопление, за исключением двух - они оборудованы дизельными электростанциями.

Восстановить электроснабжение планируется до конца текущей недели, когда в поселок доставят новую трансформаторную подстанцию.

Район выделил средства из резервного фонда на приобретение новой подстанции, ее уже отправили в поселок.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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