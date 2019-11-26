В Усть-Кутском районе ввели режим ЧС из-за отключения электроэнергии

Режим ЧС ввели в поселке Ния Усть-Кутского района. Из-за выхода из строя трансформаторной подстанции 21 ноября произошло частичное отключение электроснабжения. Об этом сообщает "Интерфакс-Сибирь».

Без электричества оказались 18 частных домов на трех улицах, в которых проживают 76 человек. Во всех домах есть печное отопление, за исключением двух - они оборудованы дизельными электростанциями.

Восстановить электроснабжение планируется до конца текущей недели, когда в поселок доставят новую трансформаторную подстанцию.

Район выделил средства из резервного фонда на приобретение новой подстанции, ее уже отправили в поселок.