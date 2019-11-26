В Ленинском округе Иркутска пройдёт 5 основных новогодних уличных гуляний

В Ленинском округе Иркутска запланировано проведение пяти основных уличных гуляний к празднованию Нового года. Об этом сообщили в администрации.

21 декабря в 16.00 пройдет праздник у ТЦ «ЕвроПарк»; 23 декабря в 16.00 – на сквере «Мира»; 24 декабря в 15.00 – в роще «Молодежная»; 27 декабря в 12.00 – на сквере у культурно-досугового центра «Россия»; 31 декабря в 18.00 – на стадионе «Иркут-Зенит».

Это перечень основных окружных гуляний. Вместе с этим запланированы праздники во дворах и на других площадках округа.

В плане мероприятий более 30 различных праздников с обустройством территорий под зимние забавы для жителей округа.

Также в округе объявлен конкурс «Новогодняя игрушка» среди общеобразовательных учреждений и активных граждан. Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону 52-02-22 или на странице Ленинского округа Иркутска – facebook.com/lenokrug.

Кроме этого, для обеспечения досуга жителей в зимний период на территории округа будут работать 15 хоккейных кортов, 6 полей для мини-футбола и 2 катка общего пользования – стадионы «Иркут-Зенит» и «Локомотив». Уже в середине декабря откроется ледовый городок около ТЦ «Европарк» с горками и катком.