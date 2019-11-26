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Депутат думы Усть-Кута сложит полномочия из-за нарушения антикоррупционного законодательства

26 ноября 2019

Усть-Кутский городской суд удовлетворил требования правительства Иркутской области Сергея Левченко о досрочном прекращении полномочий депутата думы Усть-Кута  Олега Калашника в полном объеме. Об этом сообщили в областной администрации. 



- Выявлены факты представления депутатом недостоверных и неполных сведений о принадлежащем ему имуществе, счетах в кредитных организациях, об обязательствах финансового характера, а также об участии супруги в коммерческих организациях, принадлежащих ей счетах и обязательствах финансового характера, - прокомментировали в региональном правительстве.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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