Роспотребнадзор дал советы покупателям перед «Черной пятницей»

В связи с проведением в Интернете акций – «Черная пятница» Роспотребнадзор обращает внимание потребителей на ряд ключевых особенностей продажи товаров через Интернет.
- Проверьте цену на товар со скидкой у других продавцов.
- Слишком низкая цена может свидетельствовать о продаже фальсифицированного или контрафактного товара.
- Обратите внимание на стоимость доставки товара до его оплаты. Большая скидка на товар может быть достигнута за счет дорогой доставки.
- Убедитесь, что продавец не прячет информацию о себе.
- Если Вы покупаете товар на сайте владельца агрегатора информации о товарах, то в случае, если товар не будет доставлен в срок вы можете заявить требование о возврате денег такому посреднику.
- При покупке товара выясните, в какие сроки его доставят. Продавец обязан согласовать с покупателем сроки передачи товара покупателю.
- Опасайтесь фишинговых сайтов и ресурсов, основной целью которых является не продажа товаров со скидками, а сбор Ваших персональных данных, а также сведений о платежных картах и паролях к операциям при дистанционном банковском обслуживании.