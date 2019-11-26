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Роспотребнадзор дал советы покупателям перед «Черной пятницей»

26 ноября 2019

В связи с проведением в Интернете акций – «Черная пятница» Роспотребнадзор обращает внимание потребителей на ряд ключевых особенностей продажи товаров через Интернет.

  • Проверьте цену на товар со скидкой у других продавцов.
  • Слишком низкая цена может свидетельствовать о продаже фальсифицированного или контрафактного товара.
  • Обратите внимание на стоимость доставки товара до его оплаты. Большая скидка на товар может быть достигнута за счет дорогой доставки.
  • Убедитесь, что продавец не прячет информацию о себе.
  • Если Вы покупаете товар на сайте владельца агрегатора информации о товарах, то в случае, если товар не будет доставлен в срок  вы можете заявить требование о возврате денег такому посреднику.
  • При покупке товара выясните, в какие сроки его доставят. Продавец обязан согласовать с покупателем сроки передачи товара покупателю.
  • Опасайтесь фишинговых сайтов и ресурсов, основной целью которых является не продажа товаров со скидками, а сбор Ваших персональных данных, а также сведений о платежных картах и паролях к операциям при дистанционном банковском обслуживании.

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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