Роструд предупредил работодателей о новом виде мошенничества

Злоумышленники представляются сотрудниками государственной инспекции труда и сообщают, что в отношении работодателя ведется работа, в ходе которой планируются внеплановые проверки. Сообщается на сайте ведомства.

После чего они предлагают платные услуги по подготовке к якобы готовящимся контрольно-надзорным мероприятиям, а также приобрести полиграфическую продукцию и литературу, что, со слов мошенников, гарантирует минимизацию негативных последствий любых проверок гострудинспекции.

Подобные факты мошенничества зафиксировали в 25 регионах России.

Роструд и государственные инспекции труда не оказывают никаких платных услуг. Информацию по вопросам применения трудового законодательства работодатели могут получить бесплатно на официальном информационном ресурсе Федеральной службы по труду и занятости «Онлайнинспекция.рф».

Там же функционирует сервис «Дежурный инспектор», позволяющий задать вопрос по трудовому законодательству и получить ответ в течение 3-х рабочих дней. За консультацией также можно обратиться в инспекцию труда в своем регионе.



