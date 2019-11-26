Глава ВТБ призвал хранить сбережения в рублях и выразил уверенность в устойчивости этой валюты

В эфире программы "Большая игра" на Первом канале Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты. Сообщает РИА Новости.

"Я за рубль всегда, сейчас — точно абсолютно. Все равно ставки выше по рублю", — пояснил он.

Костин уверен, что, несмотря на возможные колебания, в перспективе стабильность курса российской валюты не вызывает вопросов. "Российские облигации позволяют сегодня иметь достаточную доходность на это", — уточнил он.

Глава ВТБ напомнил, что рубль немного укрепился, несмотря на санкции и невысокие цены на нефть, а также отметил серьезное увеличение объемов инвестиций в государственные ценные бумаги.

"В этих условиях Россия, притом что у нас ставка (ЦБ. — Прим. ред.) тоже сократилась, все-таки предполагает достаточно неплохой, позитивный результат по вложениям", — заключил он.