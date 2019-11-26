Для иркутских школьников провели занятие по оказанию помощи провалившимся под лёд людям

В Иркутске на острове Юность состоялся урок безопасности для учащихся 3-7 классов школ №23 и №30 г. В мероприятии приняли участие более 80 ребят. Сотрудники спасательной службы продемонстрировали школьникам принципы оказания помощи человеку, который провалился под лед, познакомили школьников с аварийно-спасательной техникой и инструментами. Об этом сообщили в администрации города.

Для школьников провели лекцию по безопасности на льду, а также познакомили с работой Единой дежурной диспетчерской службы.

– В осенне-зимний период неокрепший лед на водоемах представляет серьезную опасность. Дети и подростки зачастую находятся в особой группе риска, поэтому ежегодно мы проводим для них подобные практические занятия, – отметил начальник службы по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности МКУ «Безопасный город» Александр Тройнин.

С начала октября в Иркутске случаев провала под лед не зарегистрировано. По области таких происшествий уже пять, два из которых – с летальным исходом.