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В Приангарье службы государственного строительного надзора и жилнадзора продолжат работать по отдельности

26 ноября 2019

Служба государственного строительного надзора и служба государственного жилищного надзора Иркутской области продолжат свою работу в качестве самостоятельных органов исполнительной власти. Об этом сообщили в региональном правительстве. 

В областной администрации сказали, что 22 субъекта РФ пошли по этому пути и достаточно успешно. Однако объединение двух структур в Приангарье неминуемо привело бы к сокращению числа сотрудников, что в условиях действующего на территории региона режима ЧС может отрицательно сказаться на сроках и качестве выполняемых работ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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