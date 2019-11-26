В Приангарье службы государственного строительного надзора и жилнадзора продолжат работать по отдельности

Служба государственного строительного надзора и служба государственного жилищного надзора Иркутской области продолжат свою работу в качестве самостоятельных органов исполнительной власти. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В областной администрации сказали, что 22 субъекта РФ пошли по этому пути и достаточно успешно. Однако объединение двух структур в Приангарье неминуемо привело бы к сокращению числа сотрудников, что в условиях действующего на территории региона режима ЧС может отрицательно сказаться на сроках и качестве выполняемых работ.