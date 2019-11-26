Новости

В муниципалитетах Приангарья будут проводить комиссии, чтобы решить вопросы с задержками по зарплате

26 ноября 2019

В Иркутской области выездные заседания межведомственной комиссии (МВК) по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд планируется провести в следующем году. Об этом сообщили в региональном правительстве. 



Планируется, что первые МВК проведут в Нижнеилимском и Братском районах. Главной темой станет недопущение задолженности зарплаты в муниципальных унитарных предприятиях. Будет рассмотрен анализ работы территориальных комиссий и предлагаемые ими мероприятия, направленные на упреждение задолженности по зарплате.

В Иркутской области задолженность по зарплате на 1 ноября составляет 8,4 млн рублей в четырех организациях. С начала 2019 года на предприятиях Иркутской области погашена задолженность по заработной плате на сумму более 136,7 млн рублей перед 2031 работником. Из числа должников вышли 33 организации и один индивидуальный предприниматель.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

#новаяслата
15 вещей, которые удивили в новой «Слате»
«Слата – два мира». Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты
«Слата» – о 8 трендах продуктового ритейла
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании