В муниципалитетах Приангарья будут проводить комиссии, чтобы решить вопросы с задержками по зарплате

В Иркутской области выездные заседания межведомственной комиссии (МВК) по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд планируется провести в следующем году. Об этом сообщили в региональном правительстве.



Планируется, что первые МВК проведут в Нижнеилимском и Братском районах. Главной темой станет недопущение задолженности зарплаты в муниципальных унитарных предприятиях. Будет рассмотрен анализ работы территориальных комиссий и предлагаемые ими мероприятия, направленные на упреждение задолженности по зарплате.



В Иркутской области задолженность по зарплате на 1 ноября составляет 8,4 млн рублей в четырех организациях. С начала 2019 года на предприятиях Иркутской области погашена задолженность по заработной плате на сумму более 136,7 млн рублей перед 2031 работником. Из числа должников вышли 33 организации и один индивидуальный предприниматель.