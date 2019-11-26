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В Правобережном округе Иркутска проходит конкурс «Новогоднее настроение»

26 ноября 2019

В Правобережном округе Иркутска стартовал конкурс скульптур «Новогоднее настроение». Заявки принимают до 20 декабря. Лучшую скульптуру, размещенную на прилегающей территории организаций и во дворах жилых домов, выберет конкурсная комиссия, победители получат подарки и дипломы. Об этом сообщили в администрации. 

При определении лучших скульптур будут учитывать соответствие новогодней тематике, оригинальность технического решения, качество и цветовое оформление. Скульптуры можно выполнять из снега и изо льда. Приветствуется использование подручных средств.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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