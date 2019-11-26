ВТБ предоставил 1,5 млрд рублей на реализацию инвестпроекта «Хлопок Руси»

Заемные средства будут направлены на реализацию первого этапа инвестиционного проекта «Хлопок Руси»: строительство систем орошения на земельном участке площадью 4 340 гектаров и приобретение комплекса оборудования для оросительных систем.

Предприятие «Терский» занимается исследованиями в области хлопководства на протяжении пяти лет. Реализуемый им проект является единственным на территории России и направлен на расширение посевных площадей хлопка-сырца и развитие хлопкового производства на Ставрополье. Всего в рамках программы планируется строительство системы орошения, увеличение сельскохозяйственных площадей под хлопчатник до 5 000 гектаров и строительство завода по джинированию (отделению волокна от семян). Инвестиционный проект рассчитан до 2023 года, а его общая стоимость составляет 12 млрд рублей.

Руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко подчеркнул: «Наша стратегическая задача – стать ведущим банком-экспертом, который помогает клиентам успешно развивать свой бизнес. Мы рады поддержать уникальный проект, который позволит СХП «Терский» увеличить объемы выращивания редкого для нашей страны, но крайне ценного сельскохозяйственного сырья — хлопка. Его производство в промышленных масштабах будет способствовать сокращению импорта и создаст надежную сырьевую базу для текстильной, пищевой и других отраслей».

«Мы видим большие перспективы в занятии хлопководством. У нас есть желание развивать это направление и понимание, какие конкретные шаги надо сделать для этого. Передовые технологии мелиорации позволят увеличить урожайность возделываемой культуры в два раза, — подчеркнул Алибек Шебзухов, собственник АО СХП «Терский». — Для реализации столь крупного проекта необходимо заручиться поддержкой финансового партнера. Для нас выбор банка неслучаен. ВТБ уже много лет поддерживает наше предприятие, а подписанное соглашение подтверждает наши намерения развивать плодотворное сотрудничество».

ВТБ является крупным инвестором предприятий сельскохозяйственной отрасли СКФО. Всего за девять месяцев текущего года банк подписал с аграриями региона 114 соглашений на общую сумму 7 млрд рублей, из которых компаниям уже предоставлено 4,5 млрд рублей.

Справка

АО СХП «Терский» - предприятие АПК, расположенное Буденновском района Ставропольского края. Основные выращиваемые культуры: пшеница, хлопок, овощные культуры. Мощности хранения зерна – 40 000 тн.