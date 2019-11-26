В «черную пятницу» «Росгосстрах» предлагает приобрести полисы с выгодой до 40 %

Компания «Росгосстрах» объявляет о выгодных предложениях в «черную пятницу». Все, кто запланировал отдых за границей или в России, могут приобрести полис страхования путешественников по программе «Поехали!» с 40-процентной выгодой. На страхование квартир по программе «Родные стены» будет установлена 25-процентная выгода. Предложения будут действовать три дня, с 00:00 26 ноября и до 23:59 30 ноября. Чтобы выгодно приобрести полис «Росгосстраха», в графе «уменьшить стоимость» нужно ввести промокод «РГС».

«Наша компания всегда рада предложить россиянам привлекательные условия по страховым продуктам, особенно в «черную пятницу», которую многие с нетерпением ждут. Более того, в этом году мы в преддверии этой всепланетной распродажи запустили два новых страховых продукта, которые клиент может приобрести на нашем сайте, — рассказал руководитель Блока цифрового бизнеса ПАО СК «Росгосстрах» Дмитрий Литовченко. — Это программа страхования выезжающих за рубеж «Поехали!» и страхования квартир «Родные стены». Процесс покупки максимально упрощен — нужно лишь выбрать риски, страховую сумму и добавить по желанию дополнительные опции и сервисы. Полисы приходят на электронную почту сразу после оплаты».

По словам Дмитрия Литовченко, опыт прошлых лет показывает, что клиенты компании очень сознательно подходят к «черной пятнице» и используют предоставленную компанией выгоду не столько для экономии, а чтобы получить расширенное страховое покрытие. «В последние годы во время распродаж в «черную пятницу» средний чек на сайте www.RGS.ru не снижался, зато повышенным спросом пользовались такие дополнительные опции к полису путешественника, как «активный отдых», «спорт» и «утеря багажа», — пояснил он.

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования.

На территории Российской Федерации действуют более 1500 офисов и представительств компании, порядка 300 центров и пунктов урегулирования убытков. В компании работает около 50 тыс. сотрудников и страховых агентов.

«Росгосстрах» входит в группу банка «Открытие».

6 октября 2019 года система «Росгосстрах» отметила 98 лет со дня своего создания. www.RGS.ru