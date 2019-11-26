Иркутск занял 166 место из 200 в рейтинге городов России по шаговой доступности магазинов

Аналитики Domofond.ru выяснили, насколько жители российских городов довольны магазинами рядом с домом. По итогам исследования был составлен рейтинг 200 городов. В опросе участвовало более 90 тысяч человек. Средняя оценка по России составила 8,3 балла из 10 возможных. Иркутск в рейтинге занял 166-е место.

Участникам опроса предложили оценить утверждение «Я могу купить продукты и товары первой необходимости рядом с домом» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого города был рассчитан средний балл, который отражает, насколько горожане довольны магазинами в шаговой доступности.

Средняя оценка по России не изменилась с прошлого года и составила 8,3 балла из 10 возможных. Разница между самой высокой и самой низкой оценками — 2,4 балла: в целом респондентов устраивают магазины рядом с домом. В 132 городах оценка оказалась выше, чем в среднем по стране.

Первое место по шаговой доступности магазинов (по мнению жителей) занял город Кудрово Ленинградской области с 9,3 балла. Жители отмечают «Большое количество кафе и магазинов». За исключением Набережных Челнов и Калининграда, в топ-10 попали сравнительно небольшие города.

Иркутская область представлена в рейтинге тремя городами — Ангарск, Иркутск и Братск. Лучше всего доступность магазинов оценили в Ангарске — 60-е место, 8,6 баллов, хуже в Иркутске —166-е место, 8,1 баллов. Братск занял 133-ю позицию с оценкой 8,3 балла.

Место в рейтинге в 2019 году Баллы в 2018 году Динамика Город Регион Баллы в 2019 году 60 8,7 -0,1 Ангарск Иркутская область 8,6 133 8,6 -0,3 Братск Иркутская область 8,3 166 8,3 -0,2 Иркутск Иркутская область 8,1

Города-миллионеры не вошли даже в топ-20 общероссийского рейтинга. Жители больших городов могут купить не все товары первой необходимости рядом с домом. Москва заняла предпоследнее место: столица получила оценку всего на 0,2 балла выше, чем аутсайдер рейтинга миллионеров — Омск с 8,2 балла.