S&P подтвердила рейтинги Группы БКС с «позитивным» прогнозом

26 ноября 2019 года международное рейтинговое агентство S&Р Global Ratings подтвердило рейтинг FG ВСS Ltd на уровне «В/В» и её дочерних структур — BrokerCreditService (Cyprus) Ltd, BrokerCreditService Structured Products PLC и BCS Prime Brokerage Ltd - на уровне «B+/B». Все рейтинги подтверждены с «позитивным» прогнозом.

S&Р Global Ratings отмечает, что Группа БКС продолжает сохранять лидирующие позиции на российском рынке несмотря на рост конкуренции со стороны крупных российских банков и компаний, в то же время географическая диверсификация бизнеса и укрепление рыночных позиций Группы, по оценкам агентства, смогут обусловить более сбалансированный риск-профиль и менее волатильные показатели операционной деятельности Группы, чем у сопоставимых российских компаний.

Агентство также позитивно оценивает меры компании по снижению убытков, обусловленных рыночными колебаниями, за счет хеджирования, несмотря на то, что это привело к сокращению показателей прибыльности, которые с высокой степенью вероятности восстановятся в 2019г. При этом показатели капитала, долговой нагрузки и прибыльности Группы оценены как сильные.

Прогноз «Позитивный» отражает мнение S&Р о том, что в ближайшие 12 месяцев рейтинги FG BCS LTD и ее дочерних компаний могут быть повышены, если Группа продемонстрирует более высокие показатели деятельности по сравнению с российскими компаниями – участниками рынка ценных бумаг.

«Подтверждение рейтингов Группы свидетельствует о позитивной оценке международным рейтинговым агентством выбранного нами направления развития компании и консервативных мер, предпринятых нами для ограничения рисков в сложных рыночных условиях. Мы с оптимизмом смотрим на окончание 2019 года и уверены в правильности решения не останавливать инвестиционную программу, результаты которой должны оказать существенное позитивное влияние на финансовые результаты Группы», — отметил Роман Лохов, главный исполнительный директор BCS Global Markets.

BCS Global Markets — это инвестиционно-банковское подразделение группы компаний БКС, предоставляющее брокерские, прайм-брокерские инвестиционно-банковские и корпоративно банковские услуги для институциональных, корпоративных клиентов и частных инвесторов. Компания объединяет принципы глубокого понимания рынка и самых современных технологий.

