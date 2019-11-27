Более 1 млн россиян можно отнести к потенциальным банкротам, в Приангарье их 26 тысяч

Рост количества потенциальных банкротов по кредитным обязательствам в 2019 году существенно замедлился. С конца 2018 года их число в России увеличилось на 4,9% до 1, 03 млн человек. Именно столько граждан имеют просроченный долг более чем в 500 тысяч рублей сроком свыше 90 дней. В Иркутской области насчитывается более 26,4 тысяч потенциальных банкротов, а сам регион находится на 4-месте в стране по темпам роста должников, сообщает НБКИ.

При этом, в 2017-2018 годах число данных граждан росло гораздо более высокими темпами, чем в 2019 году. Так, в 2017 году число потенциальных банкротов увеличилось на 43,3%, а в 2018 году – на 10,1%. По состоянию на ноябрь 2019 года основная часть граждан - потенциальных банкротов, по-прежнему приходится на потребительские кредиты – 65,7%, а самая незначительная доля - у должников по ипотеке (2,2%).

При этом наибольшая динамика роста числа потенциальных банкротов в 2019 году (среди 30 регионов-лидеров по количеству заемщиков с действующими обязательствами) была отмечена в Свердловской (+15,1%), Самарской (+10,6%), Челябинской (+9,7%) и Иркутской (+9,5%) областях, а также в Москве (+9,2%) и Московской области (+8,6%).

«Несмотря на то, что закон о банкротстве физических лиц вступил в силу более четырех лет назад, говорить о массовом банкротстве заемщиков пока не приходится, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Признать себя банкротами решились лишь около 10% граждан, формально подпадающих под действие данного закона. Это объясняется, прежде всего, тем, что банкротство для заемщиков - вынужденная и, к тому же, не «дешевая» мера, прибегать к которой необходимо лишь в крайних случаях. Вместе с тем, весьма вероятно, что ситуация с динамикой количества потенциальных банкротов близка к стабилизации. По крайней мере, в 2019 году этот показатель растет существенно более низкими темпами, чем ранее, а в целом ряде регионов страны даже сокращается. В первую очередь, это связано с улучшением в последние годы качества управлением риском со стороны кредиторов, а также мероприятиями Банка России по охлаждению рынка розничного кредитования».

ТОП-10 регионов по темпам роста количества потенциальных банкротов, чел.