Россияне стали на 30% чаще отправляться в короткие туры на выходные

По данным сервиса поиска и покупки туров онлайн Level.Travel, российские туристы стали чаще отправляться в короткие путешествия на выходные и праздничные дни: в 2019 году туристы Level.Travel приобрели на 30% больше туров длительностью до 3 ночей включительно, чем за аналогичный период прошлого года.

«Короткие путешествия — это тот сегмент туристического продукта, который активно развивается благодаря проникновению на рынок онлайн-технологий. Раньше короткие выезды стимулировались в первую очередь авиа- и отельными агрегаторами. В сегменте организованного туризма у потребителей не было возможности самим изучить весь ассортимент и выбрать подходящие предложения, а турагентам было невыгодно тратить время на работу с клиентами с низким чеком. Появление онлайн-сервисов на рынке туров открыло путешественникам возможность не только легко найти короткий тур на выходные, но и забронировать его в последний момент.

Онлайн-инструменты позволяют сравнивать похожие предложения от разных туроператоров и помогают выбрать самый выгодный вариант, тем самым меняя паттерны потребительского поведения: туристы переходят от модели дорогого и длинного отпуска один раз в год к 3-4 ежегодным путешествиям, включая короткие поездки на выходные», — объясняет Евгений Гинзбург, директор по маркетингу сервиса поиска и покупки туров онлайн Level.Travel.

Предсказуемо самой большой популярностью для короткой передышки у туристов пользуются российские курорты (быстро добираться и нет виз) — 35% всех коротких туров проданных на Level.Travel в 2019 году. Из них 57% путешественников выбрали Сочи (побережье), 19% — Красную поляну, 16% — Крым. Средний чек на короткую поездку на национальные курорты в 2019 году составил всего 18 080 рублей.

На втором месте — Турция, которая продолжает стремительный рост, в том числе и как направление для короткой “перезагрузки” — 25% коротких туров на Level.Travel в 2019 году приобрели именно на турецкое побережье со средним чеком 34 910 рублей.

Третье и четвертое место заняли Греция (средний чек 27 156 рублей) и Кипр (средний чек 33 939 рублей) — 11% и 8% коротких туров соответственно.