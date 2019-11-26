Прием заявок от пострадавших предпринимателей на субсидию в 1,5 млн. рублей продлен до 29 ноября

В первый день приема заявлений на 1,5 миллионную субсидию для пострадавших от наводнения предпринимателей за консультацией к сотрудникам областного министерства экономического развития (Минэк) обратились 60 бизнесменов из Тулуна и Нижнеудинска. Еще 30 человек пришли на первичный прием.

Субсидия на 1,5 млн. рублей предоставляется как на компенсацию уже понесенных затрат по восстановлению имущества пострадавших, так и на субсидирование затрат, способствующих восстановлению деятельности пострадавших предпринимателей. Так, например, средства субсидии предприниматели могут направить на приобретение основных средств, ремонт оборудования, нежилых помещений, зданий, сооружений, внесение арендной платы по договорам аренды нежилых помещений.

Напомним, что первый прием заявок осуществлялся в период с 4 октября по 7 ноября и собрал 215 заявителей. Учитывая, что такую заявку в соответствии со всеми требованиями подготовить довольно непросто, Минэк области также выезжал в зоны затопления и проводил обучение предпринимателей в части того, как грамотно составить заявление и собрать пакет документов. Заявителю необходимо не только сделать описательную часть своей компании, но и предоставить финансовый план, маркетинговое сопровождение проекта, документально подтвердить намерение потратить средства в том или ином направлении. Например, если речь идет о покупке оборудования, то в наличии должен быть договор поставки с поставщиком, счет, счет-фактура и т.п. Кроме того, предприниматель, претендующий на субсидию, должен взять на себя обязательства по налоговым отчислениям, созданию новых рабочих мест и непрерывному ведению деятельности по месту создания предприятия в течение 2-х лет. А это значит, что в течение этих 2-х лет бизнесмен обязан будет отчитываться перед государством по всем принятым на себя обязательствам.

- Да, документов нужно собрать немало, - подтверждает начальник управления развития предпринимательства Минэк Татьяна Макарычева. – К тому же все мы понимаем, что бизнесмен из Тулуна – это не бизнесмен из Иркутска, и уж тем более, из Москвы. Разный уровень менталитета, компетенций, да и просто скорости жизни. Им никогда, к примеру, не приходилось делать финплан своего предприятия. Мы, как можем, стараемся облегчить путь сбора документов для наших пострадавших предпринимателей: проводим обучение, консультируем, работаем с жалобами, с каждой ситуацией разбираемся индивидуально. Например, у нас есть уже пожилой мужчина, который как физическое лицо сдавал нежилое помещение в аренду, которое находилось в зоне затопления и серьезно пострадало. Он не попадает под нормативную базу субсидии. Нет в законе права компенсировать физическим лицам потерю нежилого имущества, только жилье. Но мы ищем варианты, как можно ему помочь.

Первичный прием заявок показал, что многие из них не соответствуют нормативной базе, у большинства, к тому же, выявилась задолженность по налогам. Было принято решение продлить сбор заявок, чтобы дать возможность заявителям погасить долги, и скорректировать заявленные показатели, по которым их придётся отчитываться. Второй сбор заявок продлится в Тулуне и Нижнеудинске до 29 ноября. У бизнесменов есть возможность в офлайн режиме консультироваться со специалистами и дорабатывать свои документы.

В Тулуне сейчас ожидают, как минимум, 107 предпринимателей, которые раннее обратились за финансовой помощью, но им требуется внести коррективы в пакет документов. Еще 50 человек ждут в Нижнеудинске. В течение текущей недели обратиться за получением субсидии могут и те, кто не успел собрать полный пакет документов или вообще не подавал заявку.