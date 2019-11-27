Сможет ли Telegram заменить WhatsApp?

"Если вы не хотите, чтобы ваши фотографии и сообщения однажды оказались в публичном доступе, вы должны удалить WhatsApp со своего телефона". Громкое заявление создателя Telegram Павла Дурова о проблемах с безопасностью у конкурирующего мессенджера с рекомендацией пользователям удалить его, облетело СМИ и соцсети. Но что сегодня может предложить сам Telegram, как и другие мессенджеры? Александр Тимофеев, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова, пробует их сравнить.

Объективности ради заметим: у Telegram идёт постоянно генерация новых ключей, что делает канал связи не только хорошо защищённым, но и надежнее ряда других мессенджеров. У WhatsApp, судя по имеющейся информации, предлагается один ключ на одного пользователя.

Если сравнивать эти мессенджеры по функционалу и удобству использования, то Telegram здесь смотрится выигрышнее. Набор опций и возможностей в нем заметно шире. Но если говорить о популярности и предпочтениях пользователей, то здесь на первом месте, судя по опросам, стоит WhatsApp. По данным ВЦИОМ, в прошлом году ему отдавали предпочтения 32% опрошенных. Второе место по популярности в России среди мессенджеров, по опросам, занимает Viber. Но это более «девочковый» вариант.

Конечно, можно предположить, что к рекомендации Дурова прислушается молодежь. Молодые люди проводят с гаджетами значительную часть своего времени и наверняка им не безразлична безопасность данных своих смартфонов. Опыт показывает, что взломать аккаунт ВК, например, намного проще Telegram. Но практика также показывает, что молодежь использует Telegram менее активно, чем люди среднего и старшего возраста. Примерно 2/3 пользователей мессенджера – старше 25 лет.

Но сколько их вообще? В марте Павел Дуров сообщал в СМИ, что количество пользователей Telegram выросло за сутки на 3 млн. Хотя четкие данные проследить здесь сложно. Полагаю, Дурову выгодно «накрутить» число пользователей, поэтому начали появляться учетные записи с ID-номером от 1 000 000 000. Но конкуренты и скептики считают, что пользователей Telegram не более 455 млн. Для сравнения — зарегистрированных пользователей соцсети ВКонтакте – 568 млн, Facebook – 2,3 млрд.

Конечно, популярность Telegram растёт. Сегодня он считается наиболее обсуждаемым мессенджером. В нем более 900 популярных каналов и более 4 тыс чатов. По данным многих исследований, аудитория Telegram становится заметно больше, чем была до блокировки. И судя по всему этот тренд продолжится, что, несомненно, повысит и дальнейшую конкурентоспособность мессенджера.